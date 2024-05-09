Son Dakika... Emniyet'te 'Ayhan Bora Kaplan' depremi! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ankara Emniyeti'nde 3 uzaklaştırma

Yayınlanma: 09.05.2024 - 17:23

Güncelleme: 09.05.2024 - 17:34

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlığın resmi hesabından yapılan açıklamada "Ankara’daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır" denildi.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü kapsamında 4 polis hakkında Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile görüştükleri ve İzmir'e giderek yemek yedikleri iddiası vardı.