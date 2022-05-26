Son Dakika: EPDK harekete geçti... Isparta'daki elektrik kesintisi için rekor ceza
EPDK, Isparta'da yaşanan kesintiler için elektrik dağıtım şirketine toplam 15 milyon 583 bin 459 lira tazminat cezası verdi. Tutar, tüketicilere ödenecek.
Isparta'da yoğun kar yağışının ardından mart ayında yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili karar çıktı.
NTV'de yer alan habere göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi'nin abonelere toplam 15 milyon 583 bin 459 lira tazminat ödemesine karar verdi.
Söz konusu tutar, mesken abonelerine 109 lira, diğer abone gruplarına ise 1307 liraya kadar değişen tutarlarda yapılacak.
Şirket ayrıca 3 milyon 236 bin 666 lira da ceza ödeyecek.
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