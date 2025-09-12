Son Dakika... Erdoğan duyurdu... İkinci Özlem Çerçioğlu vakası: Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel AKP'ye geçiyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.09.2025 12:03:00
Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in AKP'ye geçeceğini duyurdu.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, geçen günlerde CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Gürzel'in ardından CHP'li 3 CHP'li Meclis üyesinin de partiden istifa ettiği belirtildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MYK sonrası yaptığı açıklamada Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in AKP'ye geçeceğini açıkladı.

AKP ROZETİ TAKACAKLAR

CNN Türk'te yer alan habere göre Erdoğan’ın cumartesi günü AKP Teşkilat Akademisi kapanış programında Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'e ve beraberinde CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Meclis üyelerine AKP rozeti takmasının beklendiği ifade edildi.

