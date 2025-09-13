Son dakika... Rozetini Erdoğan taktı: Özlem Vural Gürzel, resmen AKP'ye geçti!

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Alaattin Köseler'in ardından Beykoz Belediyesi Başkanvekili olarak seçilen Özlem Gürzel Vural, resmen AKP'ye geçti.

KONUŞMASI SIRASINDA DUYURDU!

Gürzel'in AKP'ye geçtiğini, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AKP Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda yaptığı konuşmada duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

"Partimizin 24. kuruluş yıl dönümünde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında olduğu dokuz yeni isim partimize katıldı.

Önceki gün Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantımızda Konya Seydişehir ile Emirgazi Belediye başkanlarımıza rozetlerini taktık.

Bugün de Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in ve belediye meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz. Kendilerine aile meclisimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Beykoz'a hizmet yolunda Cenabı Allah'tan üstün başarılar diliyoruz."

"BENİ AİLENİZE KABUL ETTİĞİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Daha sonra sahneye çıkan ve bir konuşma yapan Gürzel, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili kıymetli Adalet ve Kalkınma Partili üyeler; artık yeni ailem. Beni kucakladığınız için çok teşekkür ederim. Bu büyük aileye katılımlarımı onaylayan değerli Cumhurbaşkanımıza takdirler için çok teşekkür ediyorum.

Bundan sonra Beykoz'a gelecek hizmetleri ve kendisinin göstereceği desteği heves ve heyecanla bekliyorum. Bunu Beykozlu ailem ve komşularım da bekliyor, biliyorum. Bundan sonra hizmette inşallah sınırımız olmayacak.

Beykoz'un hedefini biz de büyüteceğiz, güzel hizmetler vereceğiz. Sizlerle beraber olduğum için ve beni ailenize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim."

Konuşmanın ardından Erdoğan, Gürzel'e parti rozetini taktı.