Son Dakika: Erdoğan Hatay'dan muhalefeti hedef aldı

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 16:18

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 17:01

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a gitti. Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"6 Şubat'ta meydana gelen depremler son asırda maruz kaldığımız en büyük felaket. Bu depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum. Bu depremler 11 ilimizin 62 ilçesinde hepimizi yasa boğan can kayıplarına ve yıkımlara yol açtı.

Devlet olarak tüm gücümüzle depremzede vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Devletimiz ilk günden itibaren buradaydı. Devlet ve millet el ele deprem bölgesine sel olduk aktık. Neredeyse yarım milyon insan deprem bölgesinde görev üstlendi.

TALİMATI AÇIKLADI

Ülkemizin dört bir ucundaki ihtiyaç duyulabilecek her türlü ekibi bölgeye yönlendirdik. Depremde zarar gören Hatay Havalimanı'nı bir hafta içerisinde yeniden işler hale getirdik. Ana muhalefet havalimanını biz onardık yalanını ortaya attı. Yaptıkları böyle bir şey yok ve ben Serinyol'a geldiğimde hemen Genelbaşkanvekilim Binali Yıldırım beye geçin havalimanına, basın toplantısını da yap ve bunların yalanını ortaya koy dedim. Binali bey orada basın toplantısını da yaptı.Gel gör ki ana muhalefet havalimanını biz onardık yalanını ortaya attı. Yaptıkları böyle bir şey yok. Binali Yıldırım Beyi arkadaşlarımızla beraber geçin havalimanına orada basın toplantısı yap, onların yalanını ortaya koy dedim. Binali bey orada basın toplantısını da yaptı.

Biz de 8 Şubat'ta sonra 20 Şubat'ta iki kez Hatay'a geldik. Hem depremzede vatandaşlarımıza 'Geçmiş olsun' dedik, hem çalışmaları yerinde izledim. Cumhur İttifakı olarak buradayız. Devlet Bahçeli ile birlikte bu ziyaretleri yaptık. Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız. Hulusi Akar ve Fahrettin Koca hep buradaydı, diğer bakanlarımız da kendi alanlarındaki konuları kontrol etmek için Hatay'a geldi.

Yeni konutların inşası için çalışmaları süratle yürütüyoruz. Hatay'da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz.

Şu ana kadar deprem bölgesinde 426 bin çadır kurduk, 2 ay içerisinde 100 bin konteyneri de faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Katar'dan gelen yüksek standartlı konteynerlerde de önceliği buraya veriyoruz.

HEDEFİNDE KILIÇDAROĞLU VAR

Kardeşlerim seyyar tuvalet ve duş sistemlerin yaygınlaşmasıyla bu konudaki ihtiyaç karşılanmıştır. 10 bin liralık ödemeler tamamlanmak üzere. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100'er bin lira ödeniyor. 15'er bin lira taşınma ve 3 ila 5 bin lira arasında kira desteği başladı. Ama akşam yalan sabah yalan maalesef bu ana muhalefetin başındaki zat, çiftçilere destek verilmediğinden bahsediyor. İşi gücü yalan. Biz can derdindeyiz o ise yalan derdinde. İnsan iradesinin aşan hususların olmaması mümkün değildir. Böyle bir felaketi yaşarken böyle iftira içerisine girilir mi? Şahsımın buraya gelmediğini söyleyecek kadar yalancı. 3 kez kendim geldim, arkadaşlarımla birlikte buralarda oldum. Sen buralara ne zaman geldin?

Sıkıntılar yaşadıysanız bize düşen helallik istemektir. Sırt sırta vererek asrın felaketinin üstesinden geleceğiz."