Son Dakika... Erdoğan ile görüşen Atalay'dan açıklama! 'Üyelerimiz ne derse yola öyle devam edeceğiz'

Kamu işçilerinin ücret ve sosyal hak ödemesi ile zam oranlarını belirleyecek Kamu Çerçeve Protokolünde ilk 6 ay için yüzde 90 talep eden türk iş merkezi ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci 6 aylık dönem için ise yüzde 16,67 oranında zam oranı talep ediyor. Hükümetin 2. 6 aylık dönem için yaptığı teklif yüzde 11 ile konfederasyon yönetiminin talebinin 5 puan altında kaldı.

Türk-İş'e bağlı sendika merkezleri grev kararlarını ve uygulama tarihlerini duyurmaya başlarken bugün Maden-İş sendikasının Eti Maden'deki grevi yasaklandı.

Grevin yasaklanmasıyla birlikte işçiler ilk taslaktaki talepler ve grev hakları için yeniden mücadele çağrısı yaparken Türk-İş ve Demiryol-İş Genel Başkanı Ergün Atalay Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için külliyeye gitti.

Küllüye'deki görüşmenin ardından açıklama yapan Atalay, "Üyelerimiz ne derse yola öyle devam edeceğiz" dedi.

Dört saatlik görüşmenin ardından açıklama yapan Atalay kendilerine yapılan son teklife ilişkin şunları söyledi:

"Bu akşam bize bir teklif sundular. Bu verilen teklifi sendika başkanlarımızın hepsi bekliyor. Bizim arkadaşlara söyleyeceğim. Ben aynı yerde duruyorum. Sendika başkanlarına diyeceğim 'gidin üyelerinize, işçilerinize bu son teklifi sunun. Bundan arkadaşlarımız razıysa memnunsa, buraya bildirin en geç cumartesi günü. Biz de Bakanlığa bildirelim' diyeceğiz."

Atalay, basının son teklifin hangi oranda olduğu sorusuna ise , "Şimdi ben arkadaşlara önce bir anlatayım. 16.11'i aştık ama 16.57'yi bulmadık. Ona yakın bir rakam. Ama nedir arkadaşlar bir görsünler. Çünkü kararı onlar verecekler. Ne ben bir yere imza atarım... Ben milletin kabul etmediği bir işin içinde olmam. Sendikalar karar verecek, üyeler işçiler karar verecek. İşçi razıysa bir problem yok, razı değilse yokuz deyip çıkacağız işin içinden. Üyelerimiz ne derse yola öyle devam edeceğiz" yanıtını verdi.

Atalay hükümetin son teklifini kamuoyuna açıklamazken değerlendirmesi ise "Yüzde yüz olumlu bir teklif değil ama olumluya yakın bir teklif gibi gözüküyor. Kararı verecek olan sendikalar, işçi. Onlar karar verecek ben de onların kararına uyacağım" şeklinde oldu.

Atalay ayrıca karar verme sürecinin ne kadar süreciğine dair ise "Cumartesi gününe kadar sırtı karnı olur. Ya olmaz ya olacak" dedi.

Grev ertelemesine ilişkin de konuşan Atalay, "Bu kararı doğru bulmadığını" ancak "ülkede böyle bir sistem olduğu"nu vurguladı.