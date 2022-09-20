Son Dakika: Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile bir araya geldi
Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’na katılmak üzere geldiği ABD’nin New York kentinde, Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan daha sonra çok sayıda liderle görüşme yaptı.
Erdoğan’ın New York’ta görüştüğü isimler arasında en dikkat çekeni, İsrail Başbakanı Yair Lapid oldu.
Erdoğan ile Lapid, son olarak geçen ay bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
Türkiye-İsrail ilişkilerinde son dönemde yumuşama yaşanıyor. İki ülke, diplomatik ilişkilerin yeniden üst seviyeye çıkarılması konusunda mutabık kaldı.
Karşılıklı büyükelçi atama konusunda anlaşmaya varılmasının ardından, İsrail Dışişleri Bakanlığı Atama Komitesi, Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı İrit Lillian’ın Türkiye büyükelçisi olarak atanmasına karar vermişti.
Öte yandan Erdoğan New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve FIFA Başkanı Gianni Infantino gibi isimlerle bir araya geldi.
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