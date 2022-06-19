Son Dakika: Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi.

AA
19 Haziran 2022 Pazar, 18:23
Son Dakika: Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, görüşmede, terörle mücadele ve güvenlik dahil, iki ülke ilişkileri ve bölgeye dair meselelerde diyalog halinde olma, barış ve istikrar için işbirliğine devam etme konusunda mutabık kaldılar.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Erdoğan'a Türkiye’nin terörle mücadele çabalarından dolayı teşekkür etti.

 


Recep Tayyip Erdoğan Isaac Herzog Türkiye-İsrail israil
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