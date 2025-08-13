Son dakika... Erdoğan, Özlem Çerçioğlu'nu mu kastetti: 'Yarın partimize katılımlar olacak'

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun partisinden istifa edeceği ve AKP'ye katılacağı iddiaları kulislerde yankılanırken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda konuşan Erdoğan, yarın partisine katılımlar olacağını duyurdu.

Erdoğan, isim vermeden, "Yarın da katılımlar olacak. Farklı katılımlarla güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Sizler sıradan bir kadro değilsiniz. Sizler, çıkarların bir araya getirdiği bir ekip değilsiniz. Her biriniz aynı davanın etrafında kenetlenmiş birer nefersiniz" dedi.

Erdoğan konuşmasının bir bölümünde de, "Ne kadar Aydın var burada, göreyim. Aydın'ı bir göreyim..." açıklaması yaparak salona seslendi.

Bu konuşmanın ardından Çerçioğlu iddiaları yeniden akıllara geldi.

ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI

Erdoğan konuşmasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alarak devam etti:

"CHP Genel Başkanı, partisini saran rüşvet düzeni ile uğraşmayı bıraktı, yatıyor kalkıyor AK Gençliğine sataşıyor. Kendince polemik üretmeye çalışıyor. Söylemlerine bakıyorum hiç bir derinlik yok. Çok konuşuyor ama genellikle boş konuşuyor. Sakarlıkları ile kimseyi ciddiye almadığı bir siyaset acemisiyle karşı karşıyayız.

Hatırlarsanız bir ara elinde kırmızı kart ile dolaşıyordu. Ne olduysa bu dahiyane fikrini çığır açan eylemini aniden terk etti. Ardından banka soyguncuların sloganlarıyla devrimcilik oynadı. Tüm samimiyetimle söyleme isterim biz CHP Genel Başkanının yaşadığı bu savrukluğun nedenini çok iyi biliyoruz. Bir tarafta itiraflarla gün yüzüne çıkan soygunun büyüklüğü, diğer tarafta diyet borcundan dolayı bu soygunu savunmak zorunda kalmanın utancı sayın Özel'in dengesini fena halde bozuyor.

Yatırıma, hizmete, esere gitmesi gereken halkın parasının bir avuç aç gözlü tarafından yağmalanması inanıyorum ki onu da huzursuz ediyor.

YİNE TURP VE AHTAPOT DEDİ

100 yıllık partinin düşürüldüğü içler acısı durumdan pek çok CHP'li gibi, sayın Özel'in de memnun olmadığı anlaşılıyor. Bantla kapatılmayan yolsuzlukları her gün lafla kapatmaya çabalamak kolay bir iş olmasa gerek. Hani derler ya; aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık diye. CHP Genel Başkanı'nın ahvali de tam olarak bu. Baklava kutularından, valizlerden balya balya rüşvet paraları fışkırıyorken halen turpların büyüğünü sorması pişkinlik değilse utanma duygusunun ciddi erozyona uğradığının işaretidir.

Sayın Özel hiç merak etmesin CHP yolsuzluk ahtapotundan, kendi de prangalarından kurtulacak. Adalet tecelli ettiğinde sadece kendisi değil, bir avuç muhterisi savunmak için oradan oraya sürüklediği CHP'li vatandaşlarımız da rahat edecek."