Son dakika, Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı'nı karşılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşılıyor.

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:42
Son dakika, Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı'nı karşılıyor
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