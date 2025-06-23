Son Dakika... Erdoğan Suriye'deki kilise saldırısını 'lanetledi': 'Taşeron terör örgütleri eliyle...'

Suriye'nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde Mar İlyas Kilisesi’ne yönelik bir saldırı gerçekleştirildi.

Suriye'nin geçici yönetiminin İçişleri Bakanı Sözcüsü Nureddin Baba, saldırının terör örgütü IŞİD tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Saldırıda en az 22 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin ise yaralandığı biliniyor.





ERDOĞAN'DAN SERT AÇIKLAMA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, kilise saldırısına sert ifadelerle tepki gösterdi.

Erdoğan, "Taşeron terör örgütleri eliyle yeni bir istikrarsızlık ortamına çekilmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Suriye’nin başkenti Şam’daki Mar İlyas Kilisesi’ne yönelik gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına, Suriye hükûmetine ve halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.

Suriye’nin huzur ve güvenini, iç barışı ve birlikte yaşama kültürünü, bölgemizin istikrarını hedef alan bu alçakça terör eylemi karşısında Suriye halkının ve hükûmetinin yanındayız.

Yıllardır süren zulmün ve çatışmaların ardından ilk defa geleceğine umutla bakan komşumuz, kardeşimiz Suriye’nin, taşeron terör örgütleri eliyle yeni bir istikrarsızlık ortamına çekilmesine asla izin vermeyeceğiz.

Suriye hükûmetinin terörle mücadelesine destek vermeyi sürdüreceğiz."