Son Dakika: Erdoğan ve Aliyev arasında kritik görüşme

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
23 Şubat 2022 Çarşamba, 16:42
Son Dakika: Erdoğan ve Aliyev arasında kritik görüşme
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Azerbaycan iş birliğini geliştirecek hususlar ile Ermenistan’la ilişkiler ve Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerde eşgüdüm içinde hareket etme kararlılıklarını teyit etti.



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