Son Dakika: Rusya'dan Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama
Son Dakika: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Putin ile AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün telefon görüşmesi gerçekleştireceğini doğruladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün telefon görüşmesi gerçekleştireceğini duyurdu.
Sputnik'e konuşan Peskov, Putin ile Erdoğan’ın bugün telefon görüşmesi yapmasının planlandığını doğruladı. Sözcü, ilgili soruya, "Evet, böyle bir görüşmenin planlandığı doğru" yanıtını verdi.
Kremlin Sözcüsü’nün bu açıklaması, Erdoğan’ın, NATO liderler zirvesi sonrası Putin ile telefon görüşmesi yapmak istediğini, bu konuda görüşmelerin sürdüğünü söylemesini izledi.
Sözgelimi görüşme, Rusya’nın Ukrayna’dan ayrılan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıması ardından Putin ile Erdoğan’ın gerçekleştirdikleri ilk görüşme olacak.
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