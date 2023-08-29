Son dakika... Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme!

Yayınlanma: 29.08.2023 - 12:50

Güncelleme: 29.08.2023 - 12:56

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşme, Bahçeli'nin konutunda saat 14.00'da gerçekleşecek.