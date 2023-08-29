Son dakika... Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme!
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bugün saat 14.00'da bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin, Bahçeli'nin konutunda yapılacağı aktarıldı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşme, Bahçeli'nin konutunda saat 14.00'da gerçekleşecek.
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