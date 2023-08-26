Son Dakika: Erdoğan 'yerel seçim'i işaret etti: 'İllerimizi tekrar geri almaya...'

Yayınlanma: 26.08.2023 - 11:53

Güncelleme: 26.08.2023 - 12:05

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş'ta Malazgirt Zaferi'nin 952. yıldönümü kutlamalarında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Malazgirt öyle sıradan bir savaş, zafer değildir. Biz Anadolu'ya Malazgirt ile ayak basmadık çok daha öncesinden beri zaten buradaydık. Malazgirt Anadolu'daki siyasi hükümdarlığımızın kapılarını açmıştır. Bizi Viyana önlerine götüren zaferler zincirinin çıkış noktası burasıdır.

Bu topraklarda yaşayanlar kökenlerine, farklılıklarına bakmaksızın aynı gaye uğrunda kenetleniyorlar. Yüz binler şu anda Malazgirt Ovası'nda... Bu mesaj var ya tüm hevesleri kursaklarda bırakıyor. Çünkü bu meydandan tek millet tek bayrak tek vatan tek devlet mesajı yükseliyor. Dün Doğu'da ve Batı'da devrinin en büyük devletlerini dize getiren ecdadın torunlarına da böylesi yakışır.

YEREL SEÇİM MESAJI

31 Mart'a hazır mıyız? Yerel yönetim seçimlerine hazır mıyız? İllerimizi maalesef bizlere yakışmaz hale getirenlerin elinden tekrar geri almaya hazır mıyız? Bazı başlangıçlar vardır ki tarihin akışını değiştirir, biz de Cumhuriyetimizin yeni asrına böyle bir başlangıçla girmek istiyoruz. Karamsarlık yaymaya çalışanlara bakmayın. Onlar tarihin tozlu raflarına kaldırıldığını bilmiyor.''