Son dakika... Erdoğan yine Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: 'Demokrat dedesi maskesi takanlar...'

Yayınlanma: 29.09.2023 - 14:44

Güncelleme: 29.09.2023 - 15:46

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te konuştu.

Erdoğan yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Seçim döneminde gençlerim demokrat dedesi maskesi takanların, söz konusu koltukları olunca nasıl faşizan hale geldiklerini görüyoruz" dedi.

"KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEDİK"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"TEKNOFEST gençliğinin ayak seslerini içimizdeki gafiller duymasa da tüm dünya duyuyor, biliyor. Yaklaşık 30 yıllık işgalin ardından özgürlüğe kavuşan Karabağ'da 30 sene sonra evlerine dönen muhacirler sizin için dua ediyor.

Hiç kimseyi yaşam biçimi, kılık kıyafet, inancı, kimliği dolayısıyla ötekileştirmedik. Sizi ideolojik at gözlüğü ile tanımlamaya çalışanlara prim vermedik. Tüm vatandaşlarımızla birlikte gençlerimizin özgürlükçü alanlarını genişletenlerden olduk. Bugün de aynı bakış açısı ile hareket ettik. Ne yapıyorsak sizin için, sizin istikbaliniz için yapıyoruz. İçeride ve dışarıda verdiğimiz tüm mücadelelerin amacı size daha güçlü, itibarlı, yaşanabilir bir Türkiye teslim etmektir. Biz artık sizin zamanınızın misafirleriyiz.

"SÖZ KONUSU KOLTUKLARI OLUNCA..."

Gençlerimize yeni müjdeler verdik. Üniversiteli gençlerimize seçimde vadettiğimiz cep telefonu ve bilgisayar desteği ile ücretsiz 10 gb'lık internet sözümüzü tutuyoruz. Aile ve Gençlik Bankası ile ilgili kanun teklifini de Cumhur İttifakı olarak yakında Meclis'e sunuyoruz. İlk etapta deprem bölgesinde pilot projeleri hayata geçireceğiz. Başkaları ne yaparsa yapsın, hangi ihtirasla peşinde koşarsa koşsun, biz sizin için koşturmaya devam edeceğiz. Seçim döneminde gençlerim demokrat dedesi maskesi takanların, söz konusu koltukları olunca nasıl faşizan hale geldiklerini görüyoruz. Birbirlerine nasıl yalan söylediklerini takip ediyoruz. Bu utanç sahnelerine rağmen biz siyasette güvenin zedelenmemesi için duruşumuzu asla bozmayacağız.

Birileri hala akılalmaz iddialarla karalama kampanyalarını sürdürse de TOGG'un üretimi artarak devam ediyor. Geçen haftaki ABD ziyaretimizde rekabet iyidir diyerek Tesla'yı da ülkemizde yatırıma davet ettik. KIZILELMA ile ilgili testleri hızla tamamlıyoruz. İnşallah KIZILELMA'nın da envantere girmesiyle bu alanda yeni bir çığır açıyoruz.

'YEREL SEÇİM' MESAJI!

İnşallah 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinde bu kazanımları daha da ileriye taşıyacağız. İzmir başta olmak üzere fetret devri yaşayan şehirlerimizi tekrar hak ettikleri hizmetle buluşmasını sağlayacağız. İzmirli'nin iradesini çantada keklik görenlerin işi bundan sonra daha zor. İstismar siyaseti ile gemisini yürütenlere hep birlikte yeter diyeceğiz. İzmir'i gerçek belediyecilikle tanıştırmakta kararlıyız. Bu şehrin yatırım ve eser hizmet siyasetine ihtiyacı var bunu ancak biz yaparız. Bu noktada bir milat olmasını diliyorum."