Son dakika... Erdoğan yine muhalefeti hedef aldı: 'İttifakın bugünkü durumunu gördükçe...'

Yayınlanma: 24.02.2024 - 14:44

Güncelleme: 24.02.2024 - 15:43

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'daki seçim mitinginde konuştu.

"KARŞIMIZDAKİ İTTİFAKIN BUGÜNKÜ DURUMUNU GÖRDÜKÇE..."

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Geçen sene Mayıs ayında tarihimizin en kritik seçimlerinden birini yaşadık. 14-28 Mayıs seçimleri Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde daima örnek gösterilecektir. Sadece katılım oranlarının yüksekliği itibarıyla değil sonuçları açısından da Mayıs seçimleri bir dönüm noktasıdır.

Millet olarak bugün geriye doğru baktığımızda nasıl bir badire atlattığımızı çok daha iyi anlıyoruz. Karşımızdaki ittifakın bugünkü durumunu gördükçe Türkiye'nin ve Türk milletinin verilmiş sadakası varmış diyoruz.

İşte bu kritik cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Sakarya'mız iradesine sahip çıkarak yine destan yazdı. Yüzde 65'er oy oranıyla bize destek olan Sakaryalı kardeşlerimin her birine şükranlarımı özellikle sunuyorum.

Cumhur İttifakı'nın örnek dayanışmasını sergileyen Sakarya inşallah 31 Mart'ta çok daha güçlü şekilde inanıyorum ki yanımızda yer alacaktır.

"SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGA EDİYORLAR"

Ülkenin 2. büyük partisi işi gücü bırakmış, kendi içerisinde saç saça baş başa kavga ediyor. Yaptıkları kongrenin üzerindeki şaibeleri, aday belirlemedeki vahim iddialar izledi. Kıyamet kopsa umurlarında değil. Kendi çıkarlarından başka hiçbir şeyi gözleri görmüyor. Aslında bunlar tek parti devrinden beri böyleydiler.

Milletimizden 31 Mart'ta sandıkta desteği, muhalefetin yaptığı gibi siyasi rantı değil, işte bu vizyonu hayata geçirmeyi davet ediyoruz."

"NE OLACAKLARI BELLİ DEĞİL"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı da hedef alan Erdoğan, "Cumhurbaşkanı yardımcısı diye şehir şehir dolaştırdıkları isimlerin yarın ne olacakları belli değil" dedi.