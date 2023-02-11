Son Dakika: Erdoğan'dan Deniz Baykal için taziye mesajı

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 13:56

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 14:22

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden, bugün hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Türk siyasetinin değerli isimlerinden CHP Eski Genel Başkanı, eski bakanlarımızdan Sayın Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.