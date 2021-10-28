Son dakika: Erdoğan'ın hedefinde yine muhalefet var

28 Ekim 2021 Perşembe, 14:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "İstanbul Atatürk Havalimanı’nda, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yakışır bir millet bahçesi kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhalefeti hedef alan Erdoğan, "Bir şeyi unutuyorlar, biz Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yarınlara yürüyoruz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"Yarın İstanbul'da yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını yapacağız. Sadece İstanbul'un değil dünyanın en önemli kültür merkezi olacak bu eserin hayırlı olmasını diliyorum.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir Millet Bahçesi kuruyoruz.

Geçtiğimiz günlerde yaptığımız anlaşmayla Dünya Bankası ve gelişmiş ülkeler vasıtasıyla ülkemize kazandırdığımız 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynağı da yeşil iklim dostu projeler için kullanacağız."