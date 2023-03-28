Son Dakika: Erdoğan'ın yeniden adaylığı tartışmalarına Şentop'tan yanıt

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 14:16

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 15:00

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri için yeniden Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığı tartışmalarına ilişkin konuştu.

Şentop, "2018'den sonra Türkiye'de 1 defa seçim yapılmıştır, cumhurbaşkanımız 1 defa aday olmuş ve seçilmiştir. 14 Mayıs seçimi 30 Nisan 2018'den sonraki ikinci seçimdir. İkinci defa adaylığı söz konusudur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın adaylığı için bir istisna hükmüne ihtiyaç yoktur. Hukuken hiçbir sorun yok. İkinci adaylığı söz konusudur" dedi.

Şentop'un açıklamaları şöyle:

"Bu konuya dair ben daha önce konuştum. Anayasa değişikliğini ve dayanak gösterilen 101. Madde'yi görüşen, bununla ilgili bir komisyon raporu hazırlayan Anayasa Komisyonu'nun o dönemi başkanı olarak ifade ediyorum. 2017'de bu durumu öngörerek komisyon raporuna koyduk. Demişiz ki, kanun yürürlüğe girdikten sonraki olaylara uygulanacaktır. Önceki dönemde cumhurbaşkanı seçilenlerin yeniden iki defa seçilme hakkı olacaktır diye hükmü koymuşuz. Bu konuda iki makale yazdık, hukukçu olarak. Kamuoyundaki tüm tartışmaları gözden geçirerek hukuki tartışma şeklinde makale yazdım. Bu konuyu bir tek cümle kullanarak ve o cümleyi tekrarlayarak ispat etmeye çalışanlar var. Bugün bir avukat arkadaşımız, Meclis Başkanı bu konuda konuşamaz diyor.

Meclis Başkanı tarafsızdır diyor. Halbuki Anayasa 94. Madde Meclis Başkanı'nın hangi konularda sınırlama içinde olduğunu ifade ediyor. Hukuki konuda konuşamayacağına dair anayasal bir tanım yok. Anayasa hukukçuları var bu konuda açıklama yapmış.

"BU TARTIŞMA SİYASİDİR"

Bu tartışma bir siyasi tartışma olarak yürütülüyor. Anayasa 101'e göre, bir kişinin en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçileceği ifadesinin olduğu madde, 30 Nisan 2018'de yürürlüğe girmiştir. Hukukta kural şudur. Bir kanun hükmü yürürlüğe girdikten sonraki olaylara uygulanır. 2018'den sonra Türkiye'de 1 defa seçim yapılmıştır, cumhurbaşkanımız 1 defa aday olmuş ve seçilmiştir. 14 Mayıs seçimi 30 Nisan 2018'den sonraki ikinci seçimdir. İkinci defa adaylığı söz konusudur. Sayın Cumhurbaşkanının adaylığı için bir istisna hükmüne ihtiyaç yoktur. Hukuken hiçbir sorun yok. İkinci adaylığı söz konusudur."