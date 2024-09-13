Son dakika... Erzincan'da deprem! Çevre illerden hissedildi

Yayınlanma: 13.09.2024 - 10:00

Güncelleme: 13.09.2024 - 12:35

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerin 9,48 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde: