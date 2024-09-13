Son dakika... Erzincan'da deprem! Çevre illerden hissedildi
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.48 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerin 9,48 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.
AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 13, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Refahiye (Erzincan)
Tarih:2024-09-13
Saat:09:48:49 TSİ
Enlem:39.95278 N
Boylam:39.1375 E
Derinlik:9.48 km
Detay:https://t.co/qGkeRbThWk@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #AFAD son depremler #artçı deprem #deprem #Erzincan
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