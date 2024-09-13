Son dakika... Erzincan'da deprem! Çevre illerden hissedildi

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.48 kilometre olarak ölçüldü.

Son dakika... Erzincan'da deprem! Çevre illerden hissedildi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2024 - 10:00

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerin 9,48 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:


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