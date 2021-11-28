Son dakika... Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
Erzincan'ın Refahiye ilçesi Akarsu köyü yakınlarında yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda kişi yaralandı.
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde Ünal G'nin kullandığıyolcu otobüsü, Erzincan Sivas kara yolunun Refahiye ilçesindeki Akarsu köyü mevkisinde kontrolden çıktı.
Yol kenarına devrilen otobüsteki 22 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.
Yaralılar, bölgeye ulaşan ekiplerce Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
İzmir'den yola çıkan otobüsün Iğdır'a gitmekte olduğu öğrenildi.
4 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK
Tedaviye alınan yaralılardan 4’ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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