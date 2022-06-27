Son Dakika: Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninin faaliyetleri durduruldu

27 Haziran 2022 Pazartesi, 16:25

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler köyünde faaliyet yürüten bir altın madeni işletmesinin siyanür borusunda sızıntı olduğu yönündeki haberler tepki ile karşılanırken; Erzincan Valiliği, soruşturma başlattıklarını duyurmuştu.

FAALİYETLERİ DURDURULDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan altın madeni işletmesinin faaliyeti durdurulmuştur. İlave çevresel iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı Bakanlığımız denetim ekiplerince tespit edilene kadar tesisin faaliyet göstermesine izin verilmeyecektir."

ŞİRKET DOĞRULAMIŞTI

İşletmenin solüsyon boru hatlarında 21.06.2022 tarihinde yaşanan arıza neticesinde meydana gelen Çevre Kanunu’na istinaden Bakanlığa bağlı Çevre Denetim Ekipleri bölgeye sevk edilmiş ve “en üst sınır” olan 16 Milyon 441 Bin Türk Lirası idari para cezası uygulanmıştı. Gerekli adli soruşturmanın yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Bakanlık gözetiminde gerçekleştirilen acil müdahale sonrası temizleme çalışmalarının yeterli olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla Çevre Laboratuvarı tarafından alınan 27 adet numunenin analizleri sürdürülüyor.

Erzincan'daki altın madeni işletmecisi Anagold Madencilik, siyanür borusunun patladığı iddiasına ilişkin olarak, "Maden sahasında gerçekleşen solüsyon döküntüsünün içerisindeki toplam siyanür miktarı yaklaşık 8 kilogramdır" açıklamasını yapmıştı.