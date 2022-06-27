Anagold Madencilik sessizliğini bozdu, siyanür sızıntısını doğruladı

27 Haziran 2022 Pazartesi, 11:21

Anagold Madencilik, Erzincan İliç’teki kompleks madeni işletmesinde, siyanür borusunun patladığı ve siyanürün çevreye yayılması olayına ilişkin olarak internet sitesinden yazılı bir açıklama yaptı.

Siyanürün çevreye yayıldığının ortaya çıkmasının ardından 16 milyon 441 bin lira idari para cezasının uygulandığı Anagold Madencilik tarafından yapılan açıklamada, dökülen solüsyonun içindeki siyanür miktarının 8 kg olduğu belirtilirken, "hızlıca temizlendiği" iddia edildi.

8 KG SİYANÜR

Açıklamada, "21 Haziran günü maden operasyon sahasında seyreltilmiş siyanür içeren bir solüsyon döküntüsü meydana gelmiştir. Döküntü, hızlı bir şekilde temizlenmiş ve bu olay derhal Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bildirilmiştir. Maden sahasında gerçekleşen solüsyon döküntüsünün içerisindeki toplam siyanür miktarı yaklaşık 8 kilogramdır. Sosyal medyada yer alan asılsız iddialara göre tonlarca siyanür döküntüsü olduğu ve Fırat Nehri'ni etkilediği iddiaları tamamen yanlıştır" denildi.

Açıklamada, "Atmosfere siyanür deşarjı yoktur. Siyanürle işlem yapılmayan otoklavlardan gerçekleşen emisyonun, mevzuata uygun olup olmadığının teyit edilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca görevlendirilen akredite laboratuvarlar tarafından ölçümler yapılmakta ve sonuçlar aynı Bakanlık tarafından incelenip onaylanmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Yazılı açıklamanın sonunda, "Anagol, devletten sonra bölgedeki en büyük işveren ve yatırımcı olup, ilgili mevzuat ve uluslararası standartlara tamamen uygun bir şekilde faaliyetlerini sürdüreceğini taahhüt ederek, Türkiye ekonomisine ve yerel ekonomiye değer katmaya devam edecektir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninin siyanür borusunun patladığı ve siyanürün çevreye yayıldığı öne sürülmüştü. Avukat İsmail Hakkı Atal, zehirli siyanür maddesinin toprak ve suya karıştığını ifade etmişti.

Atal da “Sabah 05.00’e kadar siyanür borusundan çıkan zehirli siyanür maddesi toprak ve suya karıştı. Sabah 05.00’e kadar, artık ne kadar olduğunu bilmiyoruz” demişti.

CHP Genel Başkan Yardımcı Ali Öztunç ise olası bir depremde yer altı sularına karışacak kimyasal atıkların Fırat, Keban ve Munzur Barajı'nı kirleteceğini söylemişti.

Altın madenine 16,4 milyon lira ceza verilmiş, altın madeni işletmesi hakkında, cezanın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu.