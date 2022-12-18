Son dakika: Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Erzurum'un Aşkale ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Erzurum'un Aşkale'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
Saat 11.57'de meydana gelen depremin derinliğinin 10 kilometre olduğu belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 18, 2022
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Aşkale (Erzurum)
Tarih:2022-12-18
Saat:11:57:49 TSİ
Enlem:39.859 N
Boylam:40.537 E
Derinlik:10.21 km
Detay:https://t.co/CBaXmyn7SX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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