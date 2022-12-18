Son dakika: Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Erzurum'un Aşkale ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
18 Aralık 2022 Pazar, 12:13
Son dakika: Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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AFAD'dan yapılan açıklamada, Erzurum'un Aşkale'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Saat 11.57'de meydana gelen depremin derinliğinin 10 kilometre olduğu belirtildi.



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