Son Dakika: Erzurum'da korkutan deprem
Son dakika gelişmesi... AFAD, Erzurum'un Çat ilçesinde saat 23.30'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Erzurum'un Çat ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.30'da merkez üssü, Erzurum'un Çat ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem Bingöl ve çevre illerde de hissedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 16, 2022
Büyüklük : 4.9 (Mw)
Yer : Çat (Erzurum)
Tarih-Saat : 16.09.2022, 23:30:35 TSİ
Enlem : 39.4111 N
Boylam : 40.6101 E
Derinlik : 6.99 km
Detay : https://t.co/uSJcQm5pwS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Bingöl olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 16, 2022
ELMALI-YEDISU (BINGOL) https://t.co/9k5RvFhoOY
16.09.2022, 23:30:35 TSİ
Büyüklük: 4.9
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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