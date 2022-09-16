Son Dakika: Erzurum'da korkutan deprem

Son dakika gelişmesi... AFAD, Erzurum'un Çat ilçesinde saat 23.30'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2022 Cuma, 23:41
Son Dakika: Erzurum'da korkutan deprem
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Erzurum'un Çat ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.30'da merkez üssü, Erzurum'un Çat ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem Bingöl ve çevre illerde de hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Bingöl olarak açıkladı.


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