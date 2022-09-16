Son Dakika: Erzurum'da korkutan deprem

16 Eylül 2022 Cuma, 23:41

Erzurum'un Çat ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.30'da merkez üssü, Erzurum'un Çat ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem Bingöl ve çevre illerde de hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Bingöl olarak açıkladı.