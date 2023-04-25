Son dakika... Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek silahlı saldırıda öldürüldü
Son dakika haberi... T24'ün haberine göre, eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek Ankara'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili olarak Aypek'in koruması gözaltına alındı.
Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Olayla ilgli soruşturma başlatıldı.
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