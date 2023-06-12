Son dakika... Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci trafik kazası geçirdi!

Son dakika haberi... Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin içerisinde bulunduğu kamyonet, Muğla Ulu ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi yakınlarında kaza yaptı. Kazada araçtan fırlayarak ağır yaralanan Zeybekci, hastaneye kaldırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2023 - 18:53
Son dakika... Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci trafik kazası geçirdi!
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Denizli’nin önemli siyasi figürlerinden olan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kaza geçirdi.

Kaza, Muğla'nın ulu ilçesinde meydana geldi. Zeybekci'nin içerisinde bulunduğu kamyonet, hareket halindeyken yolun sağındaki şarampole yuvarlandı.

Araçtan fırlayan Zeybekci ve yanında bulunan arkadaşı yaralandı.

Zeybekci'nin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.


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