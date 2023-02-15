Son dakika... Eski TRT spikeri Başak Doğru yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 15:31

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 15:33

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyelerinden, 2021 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi, TRT’nin eski redaktör spikerlerinden Başak Doğru vefat etti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Başak Doğru’nun ölümünün ardından bir mesaj yayımladı.

Mesajda, “Değerli meslektaşımız Başak Doğru’yu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Başak Doğru’nun ailesinin, dostlarının, meslektaşlarının acısını paylaşıyor başsağlığı ve sabır diliyoruz” denildi.

BAŞAK DOĞRU KİMDİR?

1945 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde öğreniminin ardından İstanbul Belediye Konservatuarı'nda Piyano Armoni ve Klasik bale eğitimi aldı.

Mesleğe 1965 yılında TRT İstanbul Radyosu’nda prodüktör spiker olarak başladı. Söz ve müzik programlarında, uluslararası yayınlarda, Eurovizyon ve Asyavizyon Şarkı yarışmalarında sunuculuk yaptı. İstanbul Radyosu ve İl Radyosu için çeşitli müzik programları hazırlayıp sundu.

1970 yılında İngiliz Yayın Kuruluşu BBC'nin Türkçe Yayın Servisi'nde spiker ve program yapımcısı olarak görev aldı. 1977 yılında redaktör spiker olarak TRT Haber Merkezi'ne geçti. Radyo ve televizyon baber spikerliği ve editörlük yaptı, birçok Haber-Program hazırladı ve sundu.

Televizyon için hazırladığı Milli Saraylar konulu Haber Program, 1984 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin "En Başarılı Haber Program" ödülünü kazandı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümünde öğretim görevlisi olarak, Diksiyon, Fonetik ve Haber Yazım Teknikleri dersi verdi. Başak Doğru’nun 'En İyi Spiker ve Sunucu', 'Türkçeyi En İyi Kullanan Spiker' ve 'En başarılı Haber Program Yapımcısı' ödülleri vardı.

İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyanca biliyordu. Başak Doğru, evli ve Sürekli Basın Kartı taşıyordu.