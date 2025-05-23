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Son Dakika... Fahrettin Altun duyurdu: Kurban Bayramı tatili için karar verildi!

Son Dakika... Fahrettin Altun duyurdu: Kurban Bayramı tatili için karar verildi!

23.05.2025 14:11:00
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Haber Merkezi
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Son Dakika... Fahrettin Altun duyurdu: Kurban Bayramı tatili için karar verildi!

Son dakika haberi... İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bayram tatilinde kamu çalışanlarının izinlerine ilişkin açıklama yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, çalışanlar için Kurban Bayramı'ndaki tatil ile ilgili açıklamada bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un X'ten yaptığı açıklama şöyle:

"Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır.

Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir.

Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz."

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