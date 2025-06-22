Son Dakika... Fatih Altaylı adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı, kendisine ait Youtube kanalında söylediği sözler nedeniyle ‘cumhurbaşkanını tehdit’ iddiasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edildi.
Altaylı hakkında, kendisine ait Youtube kanalında yayınlanan bir videodaki konuşmasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle ‘cumhurbaşkanını tehdit’ suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştı. Altaylı, soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Fatih Altaylı, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Altaylı, ilerleyen saatlerde savcılıkta ifade verecek.