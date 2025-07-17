Son dakika... Fatih Altaylı hakkında istenen ceza belli oldu

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanına tehdit" suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla iddianame düzenlendi.

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NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, X hesabından gazeteci Fatih Altaylı'nın bazı ifadelerinin yer aldığı bir görüntüyü "Suyun ısındı" sözleriyle paylaşarak hedef göstermişti.

Altaylı daha sonra gözaltına alınmış ardından tutuklanarak Silivri Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.

Söz konusu videoda, halkın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ömür boyu görevde kalmasına yüzde 70 oranında 'Hayır' dediğine dikkat çeken bir anketi değerlendiren Fatih Altaylı, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu oran, çok da beklediğim bir oran. Şu anda AKP seçmeninin önemli bir bölümü ve MHP seçmeninin bir bölümü dışında hiç kimse böyle bir şeye onay vermez. Geçmişine bak bu milletin, yakın geçmişinden söz etmiyorum, uzak geçmişine bak. Bu millet padişahını boğmuş bir millettir, hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman..."