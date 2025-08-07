Son dakika… Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli kararı

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı verildi ve bu karar internet servis sağlayıcılarına iletildi.

Kanal şu an için Türkiye'den hala erişilebilir durumda ve henüz YouTube tarafından Türkiye'den görünmez kılınmadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Fatih Altaylı'nın youtube kanalına erişim engeli getirdiğini doğruladı.

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı verildi ve bu karar internet servis sağlayıcılarına iletildi. Kanal şu an için Türkiye'den hala erişilebilir durumda ve henüz YouTube tarafından Türkiye'den görünmez kılınmadı. @fatihaltayli https://t.co/OOuOY0NzDf pic.twitter.com/z73T75an0Y — EngelliWeb (@engelliweb) August 7, 2025

YouTube kanalında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'tehdit içerikli' sözler sarf ettiği gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı hakkında "cumhurbaşkanını tehdit" suçundan iddianame düzenlenmiş ve iddianamede, 22 Haziran'dan beri Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu olan Altaylı hakkında beş yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti.