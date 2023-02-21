Son Dakika: Fatih'te 2 katlı metruk bina çöktü
Son dakika haberi... Fatih'te 3 katlı metruk bina çöktü. Olayda can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
Fatih Katip Kasım Mahallesi Hadım Odaları Sokakta yer alan 3 katlı metruk binada, saat 11.00 sıralarında çökme meydana geldi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye erleri enkazda inceleme başlattı.
Can kaybının yaşanmadığı belirtilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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