Son Dakika: Fatih'te 2 katlı metruk bina çöktü

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 11:36

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 12:19

Fatih Katip Kasım Mahallesi Hadım Odaları Sokakta yer alan 3 katlı metruk binada, saat 11.00 sıralarında çökme meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye erleri enkazda inceleme başlattı.

Can kaybının yaşanmadığı belirtilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.