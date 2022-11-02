Son Dakika: FED faiz kararını açıkladı!

02 Kasım 2022 Çarşamba, 21:07

Fed, politika faizini 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Son yapılan faiz artışıyla birlikte politika faizi 2007 Aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Bu toplantıda Fed yetkililerinin tahminlerine yer verilen “dot plot” yayımlanmadı.

ABD'de ara seçimler dolayısıyla enflasyondaki kalıcılık önemli bir başlık olarak öne çıkmıştı.

Cumhuriyetçiler yüksek enflasyonu en önemli sorun olarak sunarken, suçu ABD Başkanı Joe Biden ve partisine yüklemeye çalışıyor.

Geçen hafta, iki Demokrat senatör Powell’a faiz oranlarını çok fazla yükselterek 'gereksiz sorunlara' yol açmama çağrısı yapmıştı. Tüm bu gelişmeler öncesinde ABD’de açıklanan JOLTS verileri, ülkede açılan yeni iş pozisyonlarının Eylül ayında 437 bin artışla 10,7 milyona yükseldiğini gösterdi.

ÖZEL SEKTÖR İSTİHDAMI BEKLENTİYİ AŞTI

Açık iş sayısında beklenmeyen bir artış görülürken, son gelen özel sektör istihdamı verisi ise beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ADP verilerine göre; Ekim'de özel sektör istihdamı 239 bin arttı. Bloomberg anketindeki beklenti 185 bindi.