Son dakika... Acı haber geldi: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’ten acı haber geldi. Zeyrek, hayatını kaybetti.

ACI HABERİ BAKAN MEMİŞOĞLU DUYURDU

Birkaç gündür elektrik çarpması sonucu hastanede tedavi olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek kurtarılamadı.

Gelişmeyi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

Açıklamasında Memişoğlu, "Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" dedi.





3 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDAYDI

Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran gecesi evinin bahçesindeki havuz motor dairesinde oluşan arızaya müdahale ederken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı.

KIZINDAN İLK PAYLAŞIM: 'BABAMIN KANINI YERDE BIRAKMAYIN'

Acı haberin duyulmasının ardından, Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten yürek yakan bir paylaşım geldi.

Nehir Zeyrek, "Babamın kanını yerde bırakmayın" ifadesini kullandı.





NELER YAŞANDI?

Günlerdir yoğun bakımda hayat mücadelesi veren Zeyrek’in evinde Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) üyelerinden oluşan bir heyet görevlendirildi.

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, heyetin tespitlerini açıkladı.

Savcılık tarafından ön soruşturma için görevlendirilen heyetin bir çok sorunu tespit ettiğini kaydeden Ulutaş, şunları söyledi:

“Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Kaza ile ilgili savcılık teknik ön soruşturması için EMO üyesi deneyimli bir meslektaşımızın da dahil olduğu bir heyet görevlendirilmiş olup, detaylı rapor zaman içinde çıkacaktır.

İlk bulgulara göre, elektrik tesisatında ve koruma ekipmanlarında paslanma gözlemlenmiş olup, elektrik odası tasarımında ıslak hacimler için uygun olmayan ciddi sorunlar görülmüştür. Yoğun nem sonucu motorda kaçak olduğu ve koruma ekipmanlarının görevini yapmadığı anlaşılmaktadır.”

KIZI DA “İHMAL VAR” DEMİŞTİ

Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek de, Instagram'dan yaptığı paylaşımda olay anını ve detayları anlattı.

Babasının olaydan bir gün önce tesisat sorumlusu bir kişiyle görüştüğünü ve bazı şüpheleri olduğunu aktaran Nehir Zeyrek, “Babam bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüphelerini dile getirdi. Ancak şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi” dedi.

SİYASİ İSİMLERDEN DESTEK GELMİŞTİ

Olayın ardından Manisa halkı hastane önüne akın etti. Binlerce vatandaş hastane çevresinde toplanarak destek gösterisinde bulundu. “Seninleyiz Ferdi Başkanım” yazılı pankartlar asıldı, vatandaşlar sabaha kadar hastane önünde bekleyişini sürdürdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı dolayısıyla Manisa’da bulunması nedeniyle olayın hemen ardından hastaneye geldi. Özel, hastanede sabaha kadar kaldı ve gelişmeleri yakından takip etti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda siyasetçi de hastaneye gelerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR, BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENİYOR

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 20’ye yakın kişinin ifadesi alındı. İfade verenler arasında sağlık görevlileri, itfaiye personeli ve olay yerine ilk ulaşan ekipler yer aldı. Aile bireylerinin ifadeleri ise henüz alınmadı.

Soruşturma kapsamında makine ve elektrik mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde teknik inceleme yapıldı. Hazırlanmakta olan bilirkişi raporunun önümüzdeki hafta içerisinde savcılığa sunulması bekleniyor. Raporda yer alacak teknik tespitlerin, olası ihmal ya da sorumlulukların belirlenmesinde etkili olacağı ifade edildi.