Son Dakika... Feyza Altun'un serbest bırakılmasına savcılıktan itiraz
Son dakika haberi... Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan ve bu sabah adli kontrol şartıyla serbest bırakılan avukat Feyza Altun'un serbest bırakılmasına itiraz etti.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan ve bu sabah adli kontrol şartıyla serbest bırakılan avukat Feyza Altun'un serbest bırakılmasına itiraz etti.
Sosyal medyadaki 'şeriat' karşıtı paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alınan avukat Feyza Altun, emniyet işlemlerinin ardından bu sabah erken saatlerde Beykoz Adliyesine getirilmiş, savcılık ifadesinin ardından da tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.
HAKİM 'AŞIRI' BULDU, BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ
Hakimlik, Altun'un tutuklanmasını "aşırı" bularak, Altun'un yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atma şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar vermişti.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı ise hakimliğin bu kararına itiraz etti. Başsavcılığın itirazı, Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirilecek.
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