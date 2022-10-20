Son Dakika... Firari FETÖ hükümlüsü eski futbolcu Zafer Biryol yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin davada hakkında hapis cezası bulunan ve aranan eski futbolcu Zafer Biryol yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari eski futbolcu Zafer Biryol'un Büyükçekmece'de olduğunu tespit etti.
Kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunan ve "ByLock" kullandığı belirlenen, ayrıca 2006 yılında örgüt elebaşını ziyaret ettiği tespit edilen Biryol, düzenlenen operasyonla bulunduğu evde yakalandı.
Hükümlünün emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.
Video Haberler
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
- Çocukları gibi seviyor
- AFAD gönüllüleri, bu kez eğitim için kolları sıvadı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Korkaksın; bu akşam gelemeyeceksin...'
- Akşener’den Erdoğan’a ‘bunu yapma’ telefonu
- 'Saray'ı rahatsız edecek sürpriz isimler...'
- Kahkahalar, alkışlar, ıslıklar, çığlıklar!
- Soylu'ya 'tek parmaklı komut'
- AKP'de istifa depremi!
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Mehmet Ali Çelebi AKP sıralarında
- Anadolu Ajansı'ndan 'Erdoğan' sansürü
- AKP'li Taner Yıldız'dan maden faciası yorumu