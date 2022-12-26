Son Dakika: Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

26 Aralık 2022 Pazartesi, 18:56

AA'nın 'Diplomatik kaynaklardan edindiği' bilgiye göre, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, ülkesindeki gösterilerde "Türkiye'ye karşı başlatılan kara propagandadan duyulan rahatsızlığın ve terör örgütlerine karşı beklentinin dile getirilmesi amacıyla" Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

"Magro'ya, Paris’te 23 Aralık'ta bir Fransız'ın gerçekleştirdiği saldırı bahane edilerek, PKK/PYD/YPG çevrelerinin Türkiye aleyhine başlattıkları kara propaganda ve Fransa hükümet yetkilileri ile bazı siyasetçilerin bu propagandaya alet olmalarından duyulan rahatsızlık dile getirildi ve Türkiye'nin tepkisi vurgulandı."

Kaynaklar, Türkiye'nin konuya ilişkin tepkisinin, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği tarafından da ilgili Fransız makamları nezdinde ifade edildiğini aktardı.

Terör örgütünün Paris'te gerçekleştirdiği söz konusu şiddet eylemlerinin Fransa hükümeti ve kamuoyu tarafından doğru tahlil edilmesi gerektiğinin altının çizildiğini belirten kaynaklar, Fransa'nın söz konusu olay karşısında aklıselimle hareket ederek terör örgütünün sinsi gündemini ilerletmesine müsaade etmemesinin beklendiğini vurguladı."

NE OLMUŞTU?

23 Aralık'ta, Fransa'nın başkenti Paris'te, Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında 70 yaşlarında bir kişinin düzenlediği bildirilen silahlı bir saldırı meydana gelmiş, 3 kişi hayatını kaybetmişti.