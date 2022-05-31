Son Dakika: Galata Kulesi'nin önünde bir kişi kendini yaktı

31 Mayıs 2022 Salı, 20:06

İstanbul Taksim'de bulunan Galata Kulesi'nin önünde bir kişi kendini yaktı.

Alevler içerisinde kalan kişi kollarını havaya kaldırarak yandı. Çevredeki esnaf yanan kişiye yangın tüpü ile müdahale etti.

Yangın tüpü ile söndürülen kişi, “Allah-u Ekber” diye bağırmaya devam etti.