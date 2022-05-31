Son Dakika: Galata Kulesi'nin önünde bir kişi kendini yaktı
İstanbul Taksim'de bulunan Galata Kulesi'nin önünde korkunç bir olay yaşandı. Akşam saatlerinde bir kişi kendisini ateşe verdi.
İstanbul Taksim'de bulunan Galata Kulesi'nin önünde bir kişi kendini yaktı.
Alevler içerisinde kalan kişi kollarını havaya kaldırarak yandı. Çevredeki esnaf yanan kişiye yangın tüpü ile müdahale etti.
Yangın tüpü ile söndürülen kişi, “Allah-u Ekber” diye bağırmaya devam etti.
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