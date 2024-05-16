Son Dakika... Gayrettepe'deki yangınla ilgili yeni gelişme

Son dakika haberi... İstanbul Gayrettepe'de 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübündeki yangınla ilgili Valilik 13 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 15:09
Son Dakika... Gayrettepe'deki yangınla ilgili yeni gelişme
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İstanbul Gayrettepe'de 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübündeki yangınla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Valiliği 13 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi.

 


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