Son Dakika... Gayrettepe'deki yangınla ilgili yeni gelişme
Son dakika haberi... İstanbul Gayrettepe'de 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübündeki yangınla ilgili Valilik 13 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi.
İstanbul Gayrettepe'de 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübündeki yangınla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul Valiliği 13 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi.
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