Son dakika... Gazeteci Yavuz Oğhan serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak’ın ifadelerinin alınması talimatını verdi.

Gazeteciler Yavuz Oğhan ve Şaban Sevinç, polis ekipleri tarafından sabah saat 06.00 sıralarında evlerinden alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube’ye götürüldü. Her iki ismin de telefonlarına el konuldu.

ÖNCE ÇIKMASINA İZİN VERİLMEDİ!

Avukat Hüseyin Ersöz, canlı yayında Emniyet'in önünde açıklama yaptı.

Ersöz, yaptığı açıklamada ifade işleminin ardından serbest bırakılma tutanağın imzalatılmasına rağmen Oğhan'ın dışarı çıkmasına izin verilmediğini açıkladı.

SERBEST BIRAKILDI

Ersöz, canlı yayında açıklamalarını sürdürürken Oğhan serbest bırakılarak o sırada kameraların önüne geldi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Yavuz Oğhan'ın 31 sayfalık emniyet ifadesinin 28 sayfası Oğhan'ın Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı ile verdiği yakın baz kayıtlarının listesinden oluştu.

Oğhan'a ayrıca, savcılık tarafından ifadesi alınan "İlke" isimli bir gizli tanığın, çeşitli gazeteci ve haber kuruluşlarının İBB tarafından finanse edildiğine yönelik beyanları soru olarak yöneltildi. Oğhan, ifadenin tümüyle iftira niteliğinde bir yalan olduğunu, Ongun tarafından sağlanan bir finansmanın söz konusu olmadığını söyledi.

Oğhan, Murat Ongun ile görüşmesine dair soruyu şöyle yanıtladı:

"Murat ONGUN Türkiye'nin en büyük şehrinin belediyesinin başkanının basın danışmanıdır. Türkiye de gazetecilik yapan kimin HTS kayıtlarına baksanız, bu işi hakkıyla yapıyorsa benzer sayılarda görüşmeyi bir basın danışmanıyla yapar. Benim telefon kayıtlarında diğer partilerin basın danışmanlarıyla yapılan görüşmeleri kontrol ettiğinizde de aynı sayıları göreceksinizdir. Bu bir gazeteсi açısından gayet normal bir durumdur. 2023 ve 2025 arasında Türkiye en ciddi sarsıntılı dönemi geçirmiş muhalefet açısından bu dönemin en kritik isimlerinden biri de івв Başkanı Ekrem İMAMOĞLU olduğu için danışmanı ile bir gazetecinin 2 yılda bu kadar görüşmesi az bile sayılır."

Emrah Bağdatlı'yı ise hiç görmediğini belirten Oğhan, İstanbul'daki evinin merkezi konumundan dolayı Bağdatlı ile ortak baz kaydı vermiş olabileceğini söyledi.

Oğhan'a İBB operasyonunun başladığı 19 Mart'tan bu yana paylaştığı 4 adet tweet de soruldu.