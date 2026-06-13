Son dakika... Gaziantep'te korkutan deprem

AFAD: Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde saat 00.08’de meydana gelen ve Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay illerimizde hissedilen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı.

AFAD'ın verdiği bilgiye göre, saat 00.08'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4,6 olarak ölçüldü.

Deprem, Gaziantep'in yanı sıra Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildi.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde saat 00.08'de meydana gelen ve Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay illerimizde hissedilen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır."