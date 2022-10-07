Son Dakika... Gaziantep'te vahşet! 2 aylık bebek bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Edinilen bilgiye göre, yurttaşların ihbarı üzerine polis, Şahinbey ilçesi Yeşilevler Mahallesi 16 Nolu Cadde'de bulunan eve geldi.



Evde 2 aylık erkek bebek bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Bebeğin baygın bulunan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen annesi hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinde inceleme yapıyor.