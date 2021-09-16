Son dakika gelişmesi... Haftalık vaka sayıları açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 4-10 Eylül'de Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 183,48, Ankara'da 282,66, İzmir'de 43,26 oldu.
Önceki hafta (28 Ağustos-3 Eylül) Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 156,95, Ankara'da 242,61, İzmir'de 45,58 olmuştu.
Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop olduğunu belirterek, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" ifadesini kullandı.
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