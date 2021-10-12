Son Dakika... Girit'te deprem

12 Ekim 2021 Salı, 12:33

Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi, depremin 6 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntının merkez üssü, Girit'in güneydoğusundaki Sitia'ya 51 kilometre mesafede.

Deprem, Türkiye'de de hissedildi. Antalya, İzmir ve Muğla'da yurttaşlar deprem nedeniyle panik yaşadı.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) aktardığı ifadelere göre, deprem çok güçlüydü ve birkaç saniye sürdü.

AKUT'TAN İLK AÇIKLAMA

AKUT yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ın Girit adasında meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

