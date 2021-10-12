Son Dakika... Girit'te deprem
Son dakika gelişmesi... Yunanistan'ın Girit Adası, şiddetli bir depremle sarsıldı. Deprem, Türkiye'de de geniş bir alanda hissedildi.
Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi, depremin 6 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntının merkez üssü, Girit'in güneydoğusundaki Sitia'ya 51 kilometre mesafede.
Deprem, Türkiye'de de hissedildi. Antalya, İzmir ve Muğla'da yurttaşlar deprem nedeniyle panik yaşadı.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) aktardığı ifadelere göre, deprem çok güçlüydü ve birkaç saniye sürdü.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 12, 2021
Büyüklük : 6.3 (Mw)
Yer : Lasithi (Yunanistan)
Tarih-Saat : 12.10.2021, 12:24:01 TSİ
Enlem : 35.0756 N
Boylam : 26.1166 E
Derinlik : 6.62 km
Detay : https://t.co/vchE4rb9rP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 12, 2021
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/IXdjSwwxeJ
12.10.2021, 12:24:04 TSİ
Büyüklük: 6.3
Derinlik: 16.2 km#Kandilli
AKUT'TAN İLK AÇIKLAMA
AKUT yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ın Girit adasında meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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