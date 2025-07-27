Son Dakika... Görüntüler ortaya çıkmıştı: Diyanet görevlisine 'rüşvet' soruşturması

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Mekke Sorumlusu Ahmet Daştanbek’in yer aldığı görüntüler gündem olmuş ve sosyal medyada paylaşılan ve Daştanbek’in para sayma görüntülerini içeren videonun, “Rüşvetin belgesi” olduğu öne sürülmüştü.

Söz konusu görüntüler üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı bir açıklama yapmış ve soruşturma açıldığı bildirilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya ilişkin re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklama şu şekilde:

"Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinden Ahmet Daşdanbek hakkında bugün bir kısım medya organlarında rüşvet aldığı şüphesini ortaya koyan para sayma görüntülerine dair çıkan haberler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır"