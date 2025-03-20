Son Dakika... Gözaltına alınan Murat Ongun'un malvarlıklarına el konuldu
İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Basın Danışmanı Murat Ongun'un malvarlığına el konuldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte dün gözaltına alınan İBB Basın Danışmanı Murat Ongun'un mal varlıklarına el konuldu.
Edinilen bilgiye göre MASAK raporları uyarınca, Ongun'un mal varlığına savcılığın talebi üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliği kararınca el koyma uygulandı.
87 KİŞİ GÖZALTINDA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'yolsuzluk' iddiaları gerekçe gösterilerek yürütülen soruşturma kapsamında İBB Başkanı İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 83 kişi gözaltına alınmıştı.
Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek' iddiası gerekçe gösterilerek yürütülen bir başka soruşturmada yine İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 4 kişi gözaltındaydı. İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan isimler arasında İBB Basın Danışmanı ve İBB iştiraki Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da bulunuyordu.
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