Son dakika... Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 14:07

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 14:19

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin en çok etkilediği illerden olan Gaziantep Nurdağı’nda Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçede depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Kavak hakkında gözaltı kararı verildi.

Polislerce gözaltına alınan Kavak'ın adliyedeki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Yaptığı bütün binalar yakılan CCK inşaatın sahibi AKP'li belediye meclis üyesi Yunus Kaya da soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.