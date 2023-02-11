Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak kimdir? Ökkeş Kavak hangi partiden?

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 12:44

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 12:44

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gündem oldu. Ökkeş Kavak'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

ÖKKEŞ KAVAK KİMDİR?

Ökkeş Kavak, 1964'te Nurdağı'nda doğdu. İlkokulu Nurdağı'nda, orta ve lise öğrenimini Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı.1990'da Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden 'Su Ürünleri Mühendisi' olarak mezun oldu. Aynı zamanda Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Ön Lisans Bölümü'nü bitirdi. 2003 yılından bu yana Nurdağı Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyeliğini, 2004 yılından bu yana ise 'Nurdağı Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanlığı' görevini yürüttü.

1992-1997 yılları arasında 'Refah Partisi Nurdağı İlçe Başkanlığı', 1998-2000 yılları arasında ise Fazilet Partisi Nurdağı İlçe Başkanlığı yapmıştır. 2004-2009 ve 2014-2019 yıllarında 'AKP Nurdağı Belediye Meclis Üyeliği' yaptı. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçiminde 'Nurdağı Belediye Başkanı' olarak seçildi.

ÖKKEŞ KAVAK HANGİ PARTİDEN?

Ökkeş Kavak, AKP'nin adayı olarak Nurdağı Belediye Başkanı seçilmiştir.



